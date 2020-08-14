"Организатор протестов" из штаба Бабарико в Минске рассказал о "кукловодах из Москвы"

В КГБ он говорит очень медленно и заторможено, а также выглядит сильно измотанным и запуганным.

Белорусское ТВ опубликовало допрос в КГБ координатора избирательного штаба Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска Юрия Вознесенского. В ролике он рассказывает, что выступал "организатором протестов", а также рассказал о "кукловодах из Москвы".

Сразу отметим, что в соцсетях многие знакомые Вознесенского отмечают, что он — нетипично для себя, — говорит очень медленно и заторможено, а также выглядит сильно измотанным и запуганным.

На видео Вознесенский рассказывает, что на него через Facebook вышел московский политолог Дмитрий Болкунец. С ним и другими московскими коллегами он продолжил общение на тему общественно-политической ситуации в Белоруссии. После, по словам задержанного, Болкунец "высказывал намерения дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Белоруссии накануне выборов" и передал Вознесенскому 30 тысяч российских рублей на приобретение лазерных указок, которые нужно направлять на силовиков.

Дальше координатор рассказал, что деньги взял, но 12 августа понял, что протесты превратились в хаос — и после этого пришёл с повинной в КГБ.

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