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Менее чем через сутки коммунальщики закрасили "Окно в другую реальность" на Невском
Сегодня, 16:59
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nastya960

Менее чем через сутки коммунальщики закрасили "Окно в другую реальность" на Невском

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Художник Паша Кас представил свою новую работу утром 18 февраля.

Граффити "Окно в другую реальность" на Невском проспекте просуществовало менее суток. Днем 18 февраля в социальных сетях появились снимки закрашенного граффити.

Утром в понедельник петербуржцы увидели новую работу художника Паши Кас. Он нарисовал на заколоченных фанерой проёмах дома 113 на Невском зарешеченные окна с видом на пляж.

Несмотря на то, что нас пытаются ограничить в свободе, поставить границы и установить надзор, я пришёл к мысли, что на каждый запрет есть обходной путь. Мы всегда найдём лазейки и раздвинем решетки, чтобы быть свободными. Пока есть свобода в голове – никакие решетки нас не остановят, не хватит камер за нами углядеть.

Паша Кас

Коммунальщики уже в полдень закрасили рисунок.

Фото: Институт исследования стрит-арта/ ВК

 

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Теги: граффити, невский проспект, паша кас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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