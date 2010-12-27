"Одно слово — блеф": отец Цоя о продаже паспорта сына

Роберт Цой не верит, что документы, которые петербуржец продает за 3,5 миллиона рублей подлинные.

Отец Виктора Цоя выказал сомнение в подлинности личных вещей, которые петербуржец продает на Avito за 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в НСН.

По словам Роберта Цоя, многие ходят заработать на имени его сына. И это будет продолжаться очень долго.

Где он был 28 лет? 28 лет назад Виктор погиб. И всё это время он всё берёг. И вдруг он откопал это и, как я понимаю, решил подзаработать возмущается Роберт Цой

Отец погибшего музыканта назвал всю эту ситуацию - блеф.

Однако, продавец эксклюзивных вещей, а именно паспорта Виктора Цоя и первоначальной версии песни "Перемен!" уже заключил контракт с "Литфонд". По словам главы аукционного дома, что торги состоятся 26 сентября, а в подлинности лотов нет сомнений.

Ранее мы сообщали о том , что личные вещи Виктора Цоя продают за 3,5 миллиона рублей .

Фото: Виктор Цой/ВК