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"Одно слово — блеф": отец Цоя о продаже паспорта сына
Сегодня, 19:50
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IRINA_CHALKINA
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"Одно слово — блеф": отец Цоя о продаже паспорта сына

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Роберт Цой не верит, что документы, которые петербуржец продает за 3,5 миллиона рублей подлинные.

Отец Виктора Цоя выказал сомнение в подлинности личных вещей, которые петербуржец продает на Avito за 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в НСН.

По словам Роберта Цоя, многие ходят заработать на имени его сына. И это будет продолжаться очень долго. 

Где он был 28 лет? 28 лет назад Виктор погиб. И всё это время он всё берёг. И вдруг он откопал это и, как я понимаю, решил подзаработать

возмущается Роберт Цой 

Отец погибшего музыканта назвал всю эту ситуацию - блеф.

Однако, продавец эксклюзивных вещей, а именно паспорта Виктора Цоя и  первоначальной версии песни "Перемен!" уже заключил контракт с "Литфонд". По словам главы аукционного дома, что торги состоятся 26 сентября, а в подлинности лотов нет сомнений.

Ранее мы сообщали о том , что личные вещи Виктора Цоя продают за 3,5 миллиона рублей .

Фото: Виктор Цой/ВК

 

Теги: вещи виктора цоя , виктор цой , паспорт , песня перемен
Категории: Лента новостей Новости СПб

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