Личные вещи Виктора Цоя продают за 3,5 миллиона рублей

Среди предложенных экспонатов есть первоначальная версия песни "Перемен!"

Петербуржец выставил на Avito паспорт,стихи и первоначальную версию песни "Перемен" певца Виктора Цоя. Об этом сообщают городские СМИ.

Объявление на сайте обнаружили в пятницу, 23 августа. В паспорте у Цоя еще есть небольшие усы, на страницах есть штамп о заключении брака с Марьяной Родованской. Изначальная цена лота была 3,5 миллиона рублей, позже объявление отредактировали:

Документы, записная книжка и личные рукописи стихов с рисунками Виктора Цоя. Нигде не изданные варианты песен. Первоначальный оригинал песни "Перемен". Продаётся всё по отдельности. Дорого. Из объявления

Еще позже объявление совсем пропало из поиска. Возможно, покупатель нашелся.

Ранее петербургский "Рекорд" извинился за ведущего, который не знает творчество Цоя.

Фото: скриншот "Авито"