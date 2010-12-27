Петербургский "Рекорд" извинился за ведущего, который не знает творчество Цоя

Ведущий не знал, что песню "Видели ночь" еще до Zdob si Zdub исполняли Виктор Цой и группа "Кино".

Санкт-Петербургское радио "Рекорд" извинилось перед слушателями за своего ведущего Скоробогатого. Он не знал, что песню "Видели ночь" еще до Zdob si Zdub исполняли Виктор Цой и группа "Кино". Об этом сообщается в группе РАДИО РЕКОРД.

В среду, 15 августа, во время викторины, нужно было угадать исполнителя по строчке музыкального произведения. Участнику загадали песню "Видели ночь".

Как выяснилось, Скоробогатый не подозревал о том, что задолго до того, как эту песню зажигательно исполнили Zdob si Zdub, выросло целое поколение, слышавшее ее из уст автора — Виктора Цоя и группы "Кино"", — признали свою вину на "Радио Рекорд. Особенно обидно, что этот "косяк" случился в день печальной годовщины. Радио "Рекорд"

Руководство радио пообещало связаться с человеком, который дал правильный ответ и вручить ему приз. Также ведущего Скоробогатого хотят отправить на курсы повышения кругозора.

Вчера в Петербурге проходили мероприятия памяти Виктора Цоя.

Фото: Сергей Чумаков/ВК