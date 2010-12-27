Жители Петербурга вспоминают музыканта Виктора Цоя

Он погиб в аварии 15 августа 1990 года.

Уже прошло 28 лет, как погиб рок-музыкант, художник, основатель и лидер группы "Кино", Виктор Цой. Сегодня в Петербурге будут проходить мероприятия памяти музыканта. Об этом сообщают городские СМИ.

По традиции, в клубе "Камчатка" соберутся петербургские коллективы и исполнят музыку Виктора Цоя. А перед этим все поклонники его творчества принесут цветы на могилу на Богословском кладбище. Также же сегодня есть возможность поучаствовать во флешмобе "Цой - живой!" и хором спеть песни группы "Кино".

Помимо мероприятий, которые пройдут в городском пространстве, в группе Фонда "Памяти Виктора Цоя" в социальной сети "Вконтакте" покажут короткометражку "Последний Герой". В фильме авторы рисуют песком главные этапы жизни Виктора Цоя.

В июле крышу дома на Васильевском острове украсили цитатой из песни Цоя "Кукушка".

Фото: Сергей Чумаков/ВК