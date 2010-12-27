"О боже мама, мама": фанаты Макгрегора попросили его выйти на бой под песню Егора Крида

В соцсетях активно набирает популярность флэшмоб под хэштегом "выйди под Крида".

В соцсетях активно набирает популярность флэшмоб под хэштегом "выйди под Крида". Так, фанаты Макгрегора просят его выйти на бой с Нурмагомедовым.

В инстаграме ирландского бойца уже несколько тысяч просьб.

Преданые фанаты Крида не верят, что это чемпион действительно решится пройтись под песни Крида. Однако, многие уже подобрали несколько песен для "эпичного выхода" Макгрегора.

Напомним, что в начале этого месца певцу пригрозили расправой и изнасилованием, если тот решится выступать в Махачкале, поэтому выступление отменили. После этого чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов высказался в адрес Егора Крида, дополнив "Невелика потеря".

После таких слов к конфликту подключился Тимати. Певец отметил, что в "инстаграме ему скинули цифры Хабиба Нурмагомедова", но никто не ответил. Владелец лейбла пожелал мирно урегулировать конфликт.

Ранее мы сообщали о том, что концерт Элджея отменили в Дагестане.

Фото: Conor McGregor Official/instagram