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"Его не хотят на 360": в Дагестане приостановили продажу билетов Элджея
Сегодня, 20:44
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IRINA_CHALKINA
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"Его не хотят на 360": в Дагестане приостановили продажу билетов Элджея

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Такая ситуация произошла на фоне отмены концерта Егора Крида.

Во вторник, 11 сентября, в Дагестане приостановили продажу билетов на концерт популрного рэп-исполнителя Элджея.  Об этом сообщает портал Super.ru.

Как оказалось, промоутер  DagArtConcert  принял такие меры на фоне отмененного концерта Егора Крида. Напомним, что в начале этого месца певцу пригрозили расправой и изнасилованием, если тот решится выступать в Махачкале, поэтому выступление отменили. 

На данный момент приобрести билеты на концерт к Элджею невозможно. Представители компании завили, что все должно сначала "утихомирится, а потом посмотрим".

Элджей планировал выступить 5 октября на Летней эстраде Дагестанской государственной филармонии в Махачкале. Сам рэпер никак еще не прокомментировал инцидент.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге откроется тату-салон рэпера Тимати.

Фото: Элджей/ВК

 

 

 

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Категории: Лента новостей Культура Музыка

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