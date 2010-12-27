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В Петербурге откроется тату-салон рэпера Тимати
Сегодня, 12:28
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nastya960
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В Петербурге откроется тату-салон рэпера Тимати

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В центре появится несколько точек тату-салона и барбершопов.

В Петербурге откроются несколько тату-салонов и барбершопов Тимати. Первая точка будет работать под брендом 13byblackstar, сообщает РБК со ссылкой на владельца франшизы Владимира Крюкова. 

В Петербурге будет не более трех салонов даже при полной загрузке. Зато по условиям договора город отдают одному франчайзи.

Владимир Крюков

Под этим брендом в Москве работают уже две точки, у них всегда полная загрузка, так как люди ценят "качественное обслуживание".  Тату-салоны и барбершопы планируется открыть и за территорией России (в Милане, Мюнхене, Берлине). 

В Петербурге первая точка заработает уже в октябре 2018 года на улице Маяковского. Окупаемость точки составит примерно год.

Ранее Егор Крид и Тимати самолично явились на суд об административном правонарушении.

Фото: Тимати/ Инстаграм
 

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Теги: барбершоп , тату , тимати
Категории: Лента новостей Новости СПб

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