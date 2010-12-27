В Петербурге откроется тату-салон рэпера Тимати

В центре появится несколько точек тату-салона и барбершопов.

В Петербурге откроются несколько тату-салонов и барбершопов Тимати. Первая точка будет работать под брендом 13byblackstar, сообщает РБК со ссылкой на владельца франшизы Владимира Крюкова.

В Петербурге будет не более трех салонов даже при полной загрузке. Зато по условиям договора город отдают одному франчайзи. Владимир Крюков

Под этим брендом в Москве работают уже две точки, у них всегда полная загрузка, так как люди ценят "качественное обслуживание". Тату-салоны и барбершопы планируется открыть и за территорией России (в Милане, Мюнхене, Берлине).

В Петербурге первая точка заработает уже в октябре 2018 года на улице Маяковского. Окупаемость точки составит примерно год.



Ранее Егор Крид и Тимати самолично явились на суд об административном правонарушении.

Фото: Тимати/ Инстаграм

