Егор Крид и Тимати самолично явились на суд об административном правонарушении

Известных рэп-исполнителей ждет штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

Сегодня, 1 августа в 10 часов утра, в Тверском суде Москвы началось слушание дело об административном правонарушении Тимати и Егора Крида.

История берет свое начало 20 июля. В ночь с 20 на 21 июля рэп-исполнители в центре Москвы забрались на "Хаммер", включили аудиоаппаратуру и дали небольшой импровизированный концерт. Вокруг собралась большая толпа народа, вследствие чего было затруднено движение.

На исполнителей было заведено административное дело по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Фото: HUE

Видео:YouTube/ Жеваный крот, 360