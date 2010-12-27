"Новокрестовскую" закроют после матча "Зенита" против "СКА-Хабаровск"

Вход на станцию будет ограничен в течение получаса.

В Петербурге 13 мая пройдёт матч заключительного тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "СКА-Хабаровск пройдет в Петербурге 13 мая. Встреча пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербуржцы, чтобы добраться до стадиона, смогут воспользоваться бесплатными шаттлами, трамваями или подземкой. Автобусы начнут ходить за три часа до начала игры (в 11.00) и перестанут — через три часа после ее завершения (после 19.00).

А вот зайти на "Новокрестовскую" сразу после матча у болельщиков не получится. Станцию закроют на вход на первые полчаса после матча, чтобы не было давки, как обычно это происходит на "Спортивной" после спортивных мероприятий.

Не рекомендуется использование личного транспорта. Въезд на Крестовский проспект и Южную дорогу будет ограничен. Запланирована работа по тестированию транспортных КПП на Лазаревском, Большом Крестовском и Большом Петровском мостах. Отметили в Смольном

Фото: Piter.TV