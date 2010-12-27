"Новокрестовскую" закрыли, чтобы открыть вместе с "Беговой"

Ориентировочно станцию откроют к 20 мая.

После успешных испытаний днем 13 мая станцию метрополитена "Новокрестовская" вновь закрыта. В течение целого дня пассажиры могли беспрепятственно находиться на платформе новой станции из-за проводимого футбольного матча между "Зенитом" и "СКА-Хабаровском". По данным от представителей КРТИ, "Новокрестовская" завершила работу к 19 часам.

С 14 мая станция закрыта на дальнейшую обкатку. Полноценное открытие должно состояться к Дню города - 27 мая. К этой же дате чиновники планируют запустить в эксплуатацию и "Беговую". Однако, не исключено", что "Новокрестовская" станет доступна для петербуржцев в 20 числах месяца.

Напомним, что вчера "Новокрестовская" работала не в полном режиме. Пассажиры могли проходить только через один вход, а также воспользоваться траволаторами. На время игры между "Зенитом" и "СКА-Хабаровском" станцию закрывали на выход.

Фото: Piter.tv

