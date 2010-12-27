"Новый Джокер" Хоакин Феникс: интересные факты и лучшие роли

В российский прокат лента про главного врага Бэтмена вышла 3 октября.

В минувший четверг, 3 октября, в российский прокат вышла лента Тодда Филлипса "Джокер". Роль главного врага Бэтмена исполнил Хоакин Феникс. Piter.TV собрал все самые интересные факты об актере и о съемочном процессе.

Биография Хоакина Феникса

Хоакин Феникс родился 28 октября 1974 года в Пуэрто-Рико. Родители актера были хиппи и много лет провели в секте "Дети Бога", исколесив в старом фургоне с миссионерской миссией и с пятью детьми всю Южную Америку. Они сменили более 40 домов, большая часть которых разваливалась, зачастую "удобства" располагались на улице. Однако актер не считает свое детство тяжелым.

У актера имеется характерный шрам над губой. По его словам, он с ним родился. Однако, врачи предполагают, что это след остался после операции по устранению заячьей губы.

Лучшие роли

Первую телевизионную роль Феникс сыграл в 1982 году в фильме "Семь невест для семи братьев". В 1995 году Хоакин появился на экранах с Николь Кидман у Ганса Ван Сента в "Умереть во имя". Принято считать, что лучшая роль актера - император Коммода в фильме "Гладиатор" Ридли Скотта. За нее актер получил несколько номинаций на "Золотой Глобус" и "Оскар".

В конце лета "Джокера" показали на кинофестивале в Венеции. Критики в один голос пророчят "Оскар" Хоакинау Фениксу. Сервис International Movie Database назвал киноленту "самым высокооценённым кинокомиксом мира". В данный момент у фильм 9,2 балла. Отметим, что у популярных "Мстителей" всего лишь 8,6 балла.

Режиссер "Джокера" рассказал о странном поведении Хоакина Феникса

По словам Тодда Филлипса, актер в середине съемок просто выходил из кадра и с площадки. Из-за этого другие актеры ошибочно думали, что съемочный процесс останавливают из-за их ошибок. Филлипс отметил, что таким образом Феникс пытался поймать нужный настрой.

Кроме того, в сети появился ролик со съемок "Джокера", где Феникс срывается на оператора, после чего резко уходит из кадра. Этот фрагмент показали в эфире передачи "Джимми Киммел в прямом эфире".

Стоит отметить, что для съемок в "Джокере" Феникс сильно похудел. По словам экспертов, актер за несколько месяцев сбросил 24 килограмма.

Американцы боятся повторения массового убийства после выхода "Джокера"

Люди обеспокоены демонстрацией насилия в фильме и боятся повторения печальных событий 20 июля 2012 года. Массовое убийство произошло в кинотеатре в американском городе Орора, на премьере фильма "темный рыцарь: Возрождение легенды". В результате стрельбы погибли 12 человек и 59 получили травмы различной степени тяжести. Стрелка задержали и сравнили его с Джокером из-за ярких волос.

В письме семьи погибших американцев попросили Warner Bros. поддержать движение против свободной продажи оружия в США. Кроме того, люди выступили против показа фильма "Джокер" в кинотеатре, в котором их родственники подверглись нападению. Они отметили, что "Джокер" может вдохновить людей на массовые убийства.

В компании Warner Bros. заявили, что в "Джокере" не пропагандируют и не оправдывают насилие. Главный враг Бетмена представлен как антигерой.

Фото:кинопоиск

Видео: эфир передачи "Джимми Киммел в прямом эфире"