"Ночлежка" в двух столицах собирает новогодние подарки для бездомных

В Петербурге приготовят 600 подарков, в Москве – 300.

В Петербурге 1 декабря стартовала традиционная новогодняя акция благотворительной организации "Ночлежка".

В рамках акции "Мандаринка и тушенка" организаторы планируют собрать 600 подарков в Петербурге и 300 — в Москве для тех, кто не имеет своего собственного дома. Перед Новым годом подарки раздадут подопечным ночного приюта "Ночлежки", пассажирам ночного автобуса, посетителям пунктов обогрева.

Вещи будут принимать до 20 декабря. Принести их можно в благотворительные магазины "Спасибо!" с 11:00 до 21:00.

Фото: ВК/ Ночлежка