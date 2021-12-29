Ледокол "Невская застава" контролирует ледовую обстановку

Судно прошло от места постоянной стоянки вверх по течению до Володарского моста.

В четверг, 20 января, в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали Piter.tv, что ледокол "Невская застава" вышел на акваторию Невы, чтобы контролировать ледовую обстановку. Маршрут пролег от постоянной стоянки вверх по течению до Володарского моста. Благодаря работе ледокола были решены важные задачи.

Создание канала в этой части акватории Невы является единственной мерой для предотвращения зажорных наводнений. Зажорное наводнение – это характерное для Петербурга в зимний период при ледоставе повышение уровня воды, которое может привести к подтоплению прибрежных территорий. объяснили чиновники

Ледокол "Невская застава" пробивает в скоплении льда каналы, повышая пропускную способность русла и снижая уровень воды. Зимой ледокол обеспечитвает безопасность жизни людей в связи с запретом выхода на лед.

Фото: Корабел.ру