  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ледокол "Невская застава" контролирует ледовую обстановку
Сегодня, 14:58
110
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Ледокол "Невская застава" контролирует ледовую обстановку

0 0

Судно прошло от места постоянной стоянки вверх по течению до Володарского моста.

В четверг, 20 января, в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали Piter.tv, что ледокол "Невская застава" вышел на акваторию Невы, чтобы контролировать ледовую обстановку. Маршрут пролег от постоянной стоянки вверх по течению до Володарского моста. Благодаря работе ледокола были решены важные задачи.

Создание канала в этой части акватории Невы является единственной мерой для предотвращения зажорных наводнений. Зажорное наводнение – это характерное для Петербурга в зимний период при ледоставе повышение уровня воды, которое может привести к подтоплению прибрежных территорий.

объяснили чиновники

Ледокол "Невская застава" пробивает в скоплении льда каналы, повышая пропускную способность русла и снижая уровень воды. Зимой ледокол обеспечитвает безопасность жизни людей в связи с запретом выхода на лед.

Фото: Корабел.ру

Теги: ледовая обстановка в петербурге, невская застава ледокол, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии