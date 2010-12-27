Эксперты рассказали о последствиях продления сделки ОПЕК+

Продвижение Саудовской Аравией темы ограничения объемов добычи и продления соглашения ОПЕК связано с желанием выгодно провести IPO Saudi Aramco. При достижении их целей приоритеты поменяются и, скорее всего, мы вновь увидим локальные непродолжительные нефтяные войны, считают аналитики.

Накануне глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что участники соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ могут объявить о продлении сделки на ближайшем саммите ОПЕК 30 ноября. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам главы Минэнерго, картель не сможет сократить излишки запасов нефти до необходимого уровня к концу первого квартала следующего года, ввиду этого необходимо уже сейчас дать ясность рынку.



По словам аналитиков, продвижение темы ограничения объемов добычи и продления соглашения ОПЕК связано с желанием удачно провести IPO Saudi Aramco. При достижении целей приоритеты изменятся и, возможно, начнутся локальные непродолжительные нефтяные войны.