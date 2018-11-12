"Небесная флейта" и "улитка": фестиваль "Тридцать Три Звука" у Манежа

На площади Манежа открылся фестиваль-инсталляция "Тридцать Три Звука: Азбука петербургского эксперимента". Уличное пространство исторического центра Санкт-Петербурга стало не просто фоном, а естественной средой обитания шумов.

Мы вообще на этой площади проводим очень много уличных проектов, потому что нам важно менять городскую среду, нам важно приобщать горожан к искусству вот в такой непосредственной близости. А этот проект мы решили провести потому что до нас и собственно в нашем опыте еще не было таких экспериментов со звуком. Это звуковой проект, это проект посвященный феномену звукового сопровождения. Анна Ялова, заместитель директора по развитию ЦВЗ "Манеж"

Проект представляет собой каталог звуковых феноменов: от рогового оркестра до графического звука

Проект называется 33 звука, потому что нашей задачей было создать некую азбуку, алфавит наиболее значимых звуковых феноменов, сделанных в первую очередь для Петербурга или связанных с его историей. Борис Шершенков, куратор выставочной части проекта "Тридцать Три Звука"

Павильон "Тридцать Три Звука" включает в себя выставочные пространства и сцену для выступлений. Он выполнен в виде спирали улитки — центральной части огромного слухового органа, которым является город, и одновременно раковины.

Сама форма павильона не случайна, то есть каждой из инсталляций подбиралось специальное помещение, с определенной формой, с определенным объемом, которые наилучше соответствует каким-то акустическим характеристикам той работы, которая выставлена. Борис Шершенков, куратор выставочной части проекта "Тридцать Три Звука"

На площади у павильона установлена интерактивная инсталляция – ротонда "Небесная флейта" Андрея Пунина и арт-группы "Arquitectura Kinetica"

Наша творческая группа "Кинетическая архитектура" достаточно давно обдумывали проект, связанный с историей петербургского звука. Этот проект предложил наш куратор Андрей Поповский, который стоял у истоков Галереи экспериментального звука "21". У нас складывалось ощущение, что эта удивительная феноменальная история звука нашего города, она недостаточно хорошо представлена и жители города не особенно представляют ценности этого явления, с которым они сталкиваются каждый день. Андрей Пунин, автор и куратор проекта "Тридцать Три Звука"

Звучащие зеркальные колонны "Небесной флейты" позволят посетителям ощутить себя частью звукового потока города, раствориться в нём и стать соавторами уникальной звуковой картины. Концертно-выставочный проект будет открыт до 6 октября, по выходным запланированы выступления петербургских музыкантов. Вход свободный.

В рамках концертной части проекта "Тридцать Три Звука: Азбука петербургского эксперимента" представлены:

— Модулярный синтез, согнутый/сыгранный в "звуковую дугу" (Владимир Лучанский)

— Звукоизвлечение на авторских музыкальных инструментах Николая Судника, Дмитрия Каховского, и "Arquitectura Kinetica"

— Роговой Оркестр, где каждый музыкант играет единственную ноту

— Звуко-поэтическое действо по поэме Блока "Двенадцать" (Игорь Поцукайло и хор "Чивадеше")

— Антикварный микротональный звук гитарного ансамбля "Verevka"

— Сонаты Галины Уствольской в исполнении Дениса Сорокина

— Звуковой плакат по мотивам поэмы В. Хлебникова "Журавль"

— Петербургский нойз "Kryptogen Rundfunk" и "Lunar Abyss Deus Organum"

— Вариации на тему "Поп-Механики" от электроакустической дроун-дум группы "Жертвоприношения"

— Голоса терменвокса (Александра Романова и Symphocat)

— Звуковой перформанс "Антигитара", посвященный гитаристу Валерию Дудкину

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