"Не на ту напал": В Бразилии женщина застрелила вооруженного грабителя

В сети появилось видео попытки вооруженного нападения на женщин с детьми в Сузано.

В центральном районе Бразильского Сузано 12 мая парень с оружием в руках напал на женщин с детьми.

Женщины с детьми собрались у проезжей части недалеко от учебного заведения в ожидании прохода местного карнавала. Пока дамы ждали, к ним подошел парень, направил на них пистолет и велел отдать ценности и деньги. Но одна из женщин оказалась не так проста, как остальные. Она не растерялась, вытащила из сумочки оружие и обезвредила преступника, ранив его.

Молодого человека с огнестрельными ранениями доставили в больницу, но от полученных травм он скончался. Женщина, обезвредившая преступника, оказалась офицером военной полиции.

Видео: LiveLeak