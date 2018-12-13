"Не долго музыка играла": феминистское кафе в Петербурге не прошло проверку Роспотребнадзора

В четверг, 16 мая, стало известно о том, что феминистское кафе "Симона" не прошло проверку Роспотребнадзора. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ну что, феминистки-мужененавистницы из сомнительного кафе "Симона". Лавка закрывается. Пейте кофе в нормальных кофейнях
заявил он
Также известный борец с бесовщиной в подтверждение приложил фото из административного дела, которое Роспотребнадзор возбудил против владельцев "Симоны".
Отметим, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений кафе не сможет работать до 90 суток. Также ИП может получить штраф от одной до двух тысяч рублей.
Согласно документации, дело передано в Октябрьский суд. В объединённой пресс-службе судов города заявили, что материалы еще не приходили.
Кафе "Симона" открылось в Петербурге в феврале. По правилам заведения посещать его могут только женщины. Мужчины могут заходить туда только в некоторые дня после 19:00.
Ранее кафе уже фигурировало в эпицентре неприятного скандала, тогда феминистки обрызгали перцовым баллончиком мужчин, которые решили поздравить их с 8 марта.
Видео:Piter.TV
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