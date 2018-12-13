"Не долго музыка играла": феминистское кафе в Петербурге не прошло проверку Роспотребнадзора

Об этом сообщил депутат Милонов.

В четверг, 16 мая, стало известно о том, что феминистское кафе "Симона" не прошло проверку Роспотребнадзора. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ну что, феминистки-мужененавистницы из сомнительного кафе "Симона". Лавка закрывается. Пейте кофе в нормальных кофейнях заявил он

Также известный борец с бесовщиной в подтверждение приложил фото из административного дела, которое Роспотребнадзор возбудил против владельцев "Симоны".

Отметим, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений кафе не сможет работать до 90 суток. Также ИП может получить штраф от одной до двух тысяч рублей.

Согласно документации, дело передано в Октябрьский суд. В объединённой пресс-службе судов города заявили, что материалы еще не приходили.

Кафе "Симона" открылось в Петербурге в феврале. По правилам заведения посещать его могут только женщины. Мужчины могут заходить туда только в некоторые дня после 19:00.

Ранее кафе уже фигурировало в эпицентре неприятного скандала, тогда феминистки обрызгали перцовым баллончиком мужчин, которые решили поздравить их с 8 марта.

Видео:Piter.TV