Стивен Гарднер оценил слова Кристин Вормут.

Американские власти опасаются истощающей войны на два фронта из-за региональных конфликтов с Украиной и Израилем. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный журналист Стивен Гарднер. Иностранный специалист пояснил, что ранее аналогичную обеспокоенность публично выразила министр армии США Кристин Вормут.

Похоже, администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну еще быстрее. Стивен Гарднер, журналист США

Напомним, что на пресс-конференции со СМИ Кристин Вормут заявила, что Вашингтон, возможно, не сможет поставлять боеприпасы Вооруженным силам Украины и армии еврейского государства ЦАХАЛ одновременно в том случае, если законодатели из Конгресса не одобрят Белому дому дополнительное финансирование для экстренного производства оружия и боеприпасов в стране.

"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner