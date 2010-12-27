Как изменился тариф за мусор в Выборгском районе?

С 1 июня 2019 года переведен на новую форму работы Выборгский район. В квитанциях, которые придут до 10 июля, жители увидят изменения по расчетам за вывоз мусора.

Ленинградская область начала реформировать принципы сбора, вывоза и утилизации мусора с апреля 2019 года, с Приозерского района.

С 1 июня 2019 года переведен на новую форму работы Выборгский район. В квитанциях, которые придут до 10 июля, жители увидят изменения по расчетам за вывоз мусора.

Областной Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области на обороте квитанций запланировал дать разъяснения и пример расчетов за обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами).

О том, что именно изменится, рассказывает "Реквизиту" начальник территориального управления Выборгского филиала ЕИРЦ Ленинградской области Эльвира Романенко.

В многоквартирных домах размер платы будет определяться исходя из общей площади жилого помещения. В домах, которые перешли на прямые платежи, в квитанции будет указан новый поставщик услуги и получатель денежных средств: "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области". В домах, которые не перешли на прямые платежи, в квитанциях также будет переименована услуга на "обращение с ТБО", а получателем денежных средств останется та же организация, которая их обслуживает. Расчеты с регоператором будут осуществляться через нее. сообщила она

Жители увидят в квитанциях новую единицу измерения — в килограммах. Он рассчитывается при переводе тарифа регоператора на единицу площади квартиры, с учетом введенного для жителей региона норматива.

Тарифы, нормативы для регионального оператора установлены областным комитетом по тарифам и ценовой политике. Их можно посмотреть на официальном портале правительства Ленинградской области, в разделе "Тарифы".

В связи с тем, что тариф для регионального оператора утвержден в тоннах на год и норматив тоже, при расчетах высчитываются доли, которые приходятся на 1 кв метр площади в месяц. Получается сколько стоит1 килограмм и какая норма приходится на 1 кв. метр. Если перемножить эти показатели, получится размер платы за 1 метр квадратный в месяц. Он равен 5 руб. 99 коп.

К примеру, с квартиры, площадью 33 кв. метра в месяц оплата за мусор составит 197 рублей 66 копеек.

Справка:

Расчет платы за обращение с ТКО: 5266, 32 ( тариф регоператора, установленный на годовой период) делим 1000 = 5, 266 руб. за 1 кг.

13, 649 кг (норматив на год для помещений многоквартирных домов) делим 12 мес=1,1374 кг в месяц на 1 метр кв.

5, 266 руб. (доля за кг в месяц) умножаем 1, 1374 кг (доля норматива на месяц). = 5, 99 руб. (размер платы) за метр кв в месяц.

33 метра кв площади квартиры умножаем на 1, 1374 кг на 1 м кв. умножаем на 5, 266 руб. за 1 кг получаем 197, 66 руб к оплате за квартиру в 33 кв. метра.

За домовладение установлена другая норма, но расчеты производятся по такому же методу. Он разработан на федеральном уровне. С домовладений получается — 354 руб. 11 коп. в месяц.

Методика расчетов определена на федеральном уровне.

На сколько изменился тариф для жителей Выборгского района?

До настоящего времени управляющие компании и ТСЖ могли выбирать фирму, занимающуюся вывозом мусорных отходов с контейнерной площадки. Поэтому плата за вывоз мусора сильно отличалась не только между городами и поселками Выборгского района, но даже внутри одного города.

Мусор учитывали и раньше с квадратного метра.

К примеру, в поселке Вещево тариф был 5 руб. 77 коп с квадратного метра. Теперь станет 5 руб. 99 коп.

В бывших военных поселках, которые до сих пор обслуживают структуры Минобороны, мусор вывозили за 6 руб. 30 коп. с квадратного метра.

Наибольший разброс цен был в Выборге. В этом городе более 80 организаций, которые оказывают услуги по управлению домами (ТСЖ, управляющие компании). Средний размер платы в домах, которые обслуживает управляющая компания ООО "Дома СТС" был 6 руб. 035 коп. В домах ООО "Ответственность" усредненный размер платы был 5 руб.50 коп. Примерно такие же суммы платили жильцы домов, которые обслуживают ООО "Управдом" (5 руб. 30 коп.), ООО "Уютный дом" (5 руб. 26 коп.), ООО "Единство Лидер" (5 руб. 38 коп).

Наименьший размер был в ТСЖ. К примеру, в ТСЖ "Московский, 10" средний размер платы составлял 2 руб. 83 коп.; На "Резервной, 1" - 4 руб. 30 коп.; "Северная, 8" - 1 руб. 50 коп.; а в "Глобусе" - 0 руб. 61 коп.

Поэтому, при переходе на расчеты с регоператором кто-то выиграет в цене, кто-то проиграет.

Суммарно, если учесть количество домов и разные расценки, в среднем жители Выборга платили по 5 рублей с квадратного метра. Подсчеты сделаны на основе базы данных всех управляющих компаний и ТСЖ в Выборге и количества домов.

При грубом подсчете, получается, что квадратный метр подорожал в Выборге на 1 рубль. С квартиры в 33 квадратных метра плата повысится на 33 рубля.

На прямые расчеты собственников с регоператором по обращению с ТБО уже перешли 13 организаций, обслуживающих дома. Это: ООО "Мусорная реформа" в Выборгском районе. Что изменится в квитанциях? Дома СТС, ООО "Сток", АО "Выборгтплоэнерго", ООО "УК "Рассвет", ООО "Энергопроект-М", ООО "Спортарена", ООО "Скандинавия", ООО "УК "Терем", ТСЖ "Резервная, 1", ТСЖ "Красноармеская, 12, 14, 26", ТСЖ "Александра", ТСЖ "Виктория", ОАО "Первомайское КП". Остальные находятся в процессе оформления необходимой документации. Большинство организаций, а их только в Выборге больше 80, приняли решение о переходе на прямые расчеты собственников с регоператором. Начисления при этом производятся через Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области.

Автор: Анна Литик