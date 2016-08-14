Спортсмены оголили свои длинные мечи в Петербурге

В Петербурге прошел крупнейший в России турнир по фехтованию на длинных мечах. Участники из различных городов России схлестнулись шпагами за звание лучшего фехтовальщика.

Европейские исторические боевые искусства - одно из направлений единоборств, возникшее относительно недавно, однако за четыре года своего существования стремительно набирающее популярность.

По словам руководителя «Гильдии Вольных Фехтовальщиков» и президента национальной федерации «НЕМА» в России Сергея Култаева «идея турнира заключается в том, чтобы выявить того, кто является самым лучшим бойцом на турнире по правилам фехтования, так называемого «НЕМА», принятого в Европе, в Америке, во всем мире. Турниры проводятся ежегодно. Сегодняшний турнир посвящен крупной номинации - длинный меч, самой массовой и востребованной. Победителям достались призовые мечи с гравировкой, другим призерам - снаряжение для «НЕМА» от мировых производителей».

Сражения прошли в рамках нескольких номинаций: женской, базовой (для начинающих и любителей) и продвинутой. Под шум мечей в зале собрались не только участники, но и их друзья. Победителями стала семейная пара - Андрей и Елена Мазурины, поделившиеся с нами надеждами на турнир: «Ждали хороших, интересных боев, достойных соперников, жесткой конкуренции. Собственно, чего ожидали, то и получили. Да, конечно же, медалей тоже ожидали. Не бывает такого, чтобы человек шел на турнир с хорошейподготовкой и ничего совсем не ждал, только боев. Нет, конечно, хотели выиграть. И мы это сделали».

Здесь было все: гневные удары и контратаки, растущее напряжение и взволнованные взгляды зрителей. Своими эмоциями от прошедших боев с нами поделился участник турнира Андрей Никитин: «Это целый букет эмоций, причем одновременно: и азарт, и кураж, и злость, и страх, и какое-то спортивное желание ударить этого человека железной палкой. Я хочу пожелать будущим участникам турнира, чтобы они приезжали, делали заявки на следующий турнир и обязательно приезжали. И привозили с собой как можно больше людей, тогда этот турнир станет еще лучше - чем больше бойцов, тем больше конкуренция, тем интереснее. И кто знает, может быть мы выйдем на другой уровень - нас признают в Олимпийском комитете».

Любители эффектных поединков и желающие испытать себя в качестве мастера клинка могут присоединиться к турниру уже в следующем году.

Эвелина Закжевская, Екатерина Борисова.

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