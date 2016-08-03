"Моя Мишель" отпразднует в Петербурге десятилетие группы

Коллектив готовит масштабный концерт.

Российская поп-группа с ласковым названием "Моя Мишель" отпразднует свой десятый день рождения на сцене, выступая в Петербурге. Узнаваемый коллектив во главе с солисткой Таней Ткачук дадут в декабре большой электрический концерт в клубе "А2 Green Concert" – подарок поклонникам и самим себе.

Группа родилась в Благовещенске в 2009 году под жанром синти-поп. Название появилось на волне вдохновения от песни известной британской группы "The Beatles" – "Michelle". "Моя Мишель" начинала с маленьких площадок и постепенно выбиралась в Москву и Петербург, становилась участником крупных музыкальных фестивалей, поработала с группой "Мумий Тролль". В 2013 году родился дебютный альбом, годом позже "Мишель" завоевала лидирующую позицию на конкурсе "Work&Rock Battle", а в апреле 2015 года стала любимчиками проекта "Главная сцена". С тех пор группа работает под крылом продюсера Игоря Матвиенко и уже выпустила шесть альбомов.

Лидирующий синтезатор, пронзительные тексты про все юношеское и вечное, ласковый вокал Тани Ткачук и неординарная подача музыки – самые узнаваемые черты "Моей Мишели".

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Фото: предоставлено организаторами