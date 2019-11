Таня Ткачук, "Моя Мишель": Иногда мы и города толком не видим

Piter.TV поймал солистку популярной российской группы перед концертом в Петербурге. Выступлением "Моя Мишель" отметит десятилетие группы.

Коллектив во главе Таней Ткачук даст 7 декабря большой электрический концерт в клубе А2 Green Concert – подарок поклонникам и самим себе. Мы решили задать несколько простых вопросов.

PTV: Помните ли вы самое первое ваше выступление? С группой или самостоятельно?

Мы приехали не в тот клуб и бежали в ноябре под снегом, с инструментами, с платьем на вешалке, на котором не было кофра, зато был снег, обратно на метро и опоздали на собственное выступление.

PTV: Недавно группа Coldplay вообще отказалась от турне из-за негативного экологического влияния выступлений. Насколько "зеленая" повестка вам близка?

У Coldplay вышел очень специфический альбом без хитов, может они просто не могут сейчас его катать – с этим и связана "зелёная повестка". Наши концерты пока не оказывают глобального влияния на экологию планеты.

PTV: Следите ли вы за новостями того города, в котором даете концерт? Может, узнаете что-то заранее о нем?

В основном мы узнаём только погоду, чаще всего день выглядит так: прилёт. Чек, мейк, концерт, ужин, сон, вылет. Иногда мы и города-то толком не видим.

PTV: Фильм, альбом и книга, которые вас заинтересовали за недавнее время больше всего? Почему именно они?

"Крестный отец" – я его посмотрела в этом году. Теперь я понимаю многие отсылки в "Клане Сопрано" и сериале "Во все тяжкие". Настоящая хрестоматия, и такая красота, как у Микеланджело почти.

Понравился альбом Билли Айлиш "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Мне нравится, что ее называют новым Куртом Кобейном, это новое поколение и она всех уделала. Из книг – Габриэль Гарсиа Маркес "Любовь и прочие бесы". Вообще я его люблю, а тут прям разочарование года, сушу в этой книге цветы теперь.

PTV: Что для вас Петербург? Как город, центр притяжения…

Выхожу из Московского вокзала, стою в очереди за водой в ближайшем магазине. Передо мной парни спрашивают у продавца: "Есть у вас Балтика 9-ка?". Им и отвечают – "Увы".

