Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что группа Coldplay отказалась от тура. Об этом сообщает BBC News.
Музыканты отметили, что приняли такое решение ради заботы об окружающей среде. Это приурочено к новому альбому "Everyday Life". Фронтмен группы объявил, что Coldplay не поедет в тур, пока они не придумают экологичное решение для поездок. Он добавил, что их следующий тур станет "экологическим".
Музыканты намерены отказаться от использования пластика и получать энергию с помощью солнечных батарей.
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Видео:Coldplay/YouTube
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