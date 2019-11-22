Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде

Музыканты откажутся от использования пластика и будут получать энергию от солнечных батарей.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что группа Coldplay отказалась от тура. Об этом сообщает BBC News.

Музыканты отметили, что приняли такое решение ради заботы об окружающей среде. Это приурочено к новому альбому "Everyday Life". Фронтмен группы объявил, что Coldplay не поедет в тур, пока они не придумают экологичное решение для поездок. Он добавил, что их следующий тур станет "экологическим".

Музыканты намерены отказаться от использования пластика и получать энергию с помощью солнечных батарей.

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Видео:Coldplay/YouTube