Музыка и свечи. Как Киану Ривз сделал предложение Александре Грант

Романтичный момент произошел в квартире актера.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, как актер Киану Ривз сделал предложение Александре Грант. Об этом сообщает издание Globe со ссылкой на близкого друга актера.

По словам инсайдера, Киану сделал возлюбленной предложение за ужином. При этом для фоновой музыки актер выбрал композиции Фрэнка Синатры. Известно, что романтичный момент произошел в квартире актера. Ривз украсил квартиру цветами и свечами.

По данным инсайдера, пара обручилась. Отметим, что Киану Ривз пока не делал никаких публичных заявлений по этому поводу.

Ранее Piter.TV рассказал о биографии Александры Грант.

Видео:gwen Lowereeves, Matthieu Westwood, TIME, Andrey Solomatin, Artnewsive/YouTube