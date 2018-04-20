"Мост глупости" решили сделать заметнее для водителей

На мост нанесут специальную краску.

На мост, под которым не могут проехать большегрузы, нанесут светоотражающую краску. Об этом сообщает "РИА Новости".

Над мостом, который ведёт из Петербурга в Шушары висит надпись "ГАЗель" не проедет. Однако совсем недавно 146-я по счету ГАЗель застряла под переправой.

Представитель учреждения "Мостотрест", занимающийся эксплуатацией всех городских мостов, решил, что надписи не помогают и рассказал о новом решении. Мост будет окрашен светоотражающей краской.

Сейчас идет закупка лакокрасочных материалов на светоотражающей основе, которые планируется использовать для окраски моста. Возможно, будет перекрашена только та часть, под которую въезжают автомобили, но не исключено, что и мост целиком. Цитирует издание собственные источники

Ранее Piter.TV писал о том, что под "мостом глупости" снова не смог проехать грузовик.

Видео: Piter.TV