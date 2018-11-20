  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние 10 лет "Мосфильм" восстановил 70 кинолент
Сегодня, 10:58
210
nastya960

За последние 10 лет "Мосфильм" восстановил 70 кинолент

0 0

На реставрацию фильма "Война и мир" Бондарчука ушло 1,5 года.

Киноконцерн "Мосфильм" отреставрировал более 70 кинолент советских режиссеров за последние 10 лет. Об этом сообщает Министерство культуры РФ в своем Instagram

Минкультуры России присоединяется к #10yearschallenge! На фото — результат уникального проекта по реставрации киноэпопеи "Война и мир" Сергея Бондарчука, который занял у киностудии 1,5 года.

Министерство культуры

Советская пленка со временем сильно пожелтела, изображение мерцало. После реставрации фильм стал выглядеть намного качественнее. Также были отреставрированы фильмы "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна (полгода ушло на работу), "Сталкер" Андрея Тарковского (3 месяца). На Венецианском фестивале в секции Venice Classics победил фильм "Иди и смотри" Элема Климова, так как его техническое качество было признано лучшим.

 

 

 

 

Теги: венецианский кинофестиваль, война и мир, мосфильм, сергей бондарчук, советские фильмы
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Оставить комментарий