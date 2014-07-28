Концерт "Губернаторский симфонический. Мосфильм"

В этом году киностудия "Мосфильм" отметила свой сотый юбилей. В честь знаковой даты Губернаторский симфонический оркестр Петербурга подготовил новую программу.
Отечественные фильмы, например, "Служебный роман", "Бриллиантовая рука", "Дети капитана Гранта", "Мелодии белой ночи", "Берегись автомобиля", часто узнают как с первых кадров, так и с первых звуков. А все потому, что музыку к ним составляли легендарные композиторы.
Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все