Концерт "Губернаторский симфонический. Мосфильм"

Концерт классической музыки "Губернаторский симфонический. Мосфильм" состоится 18 ноября в зале "Колизей". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

В этом году киностудия "Мосфильм" отметила свой сотый юбилей. В честь знаковой даты Губернаторский симфонический оркестр Петербурга подготовил новую программу.

Отечественные фильмы, например, "Служебный роман", "Бриллиантовая рука", "Дети капитана Гранта", "Мелодии белой ночи", "Берегись автомобиля", часто узнают как с первых кадров, так и с первых звуков. А все потому, что музыку к ним составляли легендарные композиторы.

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга