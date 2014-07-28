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Концерт "Губернаторский симфонический. Мосфильм"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Губернаторский симфонический. Мосфильм"

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Концерт классической музыки "Губернаторский симфонический. Мосфильм" состоится 18 ноября в зале "Колизей". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

В этом году киностудия "Мосфильм" отметила свой сотый юбилей. В честь знаковой даты Губернаторский симфонический оркестр Петербурга подготовил новую программу. 

Отечественные фильмы, например, "Служебный роман", "Бриллиантовая рука", "Дети капитана Гранта", "Мелодии белой ночи", "Берегись автомобиля", часто узнают как с первых кадров, так и с первых звуков. А все потому, что музыку к ним составляли легендарные композиторы. 

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга 

Теги: концерт, мосфильм
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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