Главный редактор журнала "Адреса Петербурга" рассказал о вечных ценностях

Один из базовых принципов журналистики – привязка материалов к временным информационным поводам. Издание реагирует на какое-то событие, появляется заметка, статья, репортаж...Если не брать в расчет важные и "долгоиграющие" темы, то большая часть материалов живет от силы день-два, после чего забывается. Создатели "Адресов Петербурга" сразу же решили отказаться от такого подхода. В итоге их СМИ превратилось в "журнал учета вечных ценностей" и стало своеобразной энциклопедией города.

Иванова: Вы называете свой журнал "журналом учета вечных ценностей". Какие вечные ценности вы уже учли? И что вы имели в виду, когда вы его так называли?

Ярошецкий: Вообще, когда придумывали этот журнал, от начала до конца придумывали – вот он сейчас выходит так, как мы его придумали в 2003 году... Придумывали мы его как такую антижурналистику. То есть мне очень нравится газетная работа до сих пор, я ее очень люблю – так же, впрочем, как и инженерную работу на стройке... Мне очень повезло с теми профессиями, которые у меня есть. Но когда мы делали этот журнал, мы решили, что сделаем все наоборот. Так, как, вообще говоря, журналистика не делается.

Иванова: Но когда берешь его в руки, полное ощущение нормального журнала, журналистского продукта...

Ярошецкий: Это тоже одна из важных черт, потому что мы сразу решили, что это будет не во внешней оригинальности. Хотя на самом деле…

Иванова: В содержательной части?

Ярошецкий: Да, но на самом деле я должен сказать, что сетка журнала, на мой взгляд, совершенно блистательная. Она сделана художником Александром Флоренским и дизайнером Митей Коршаком.

Иванова: Его очень приятно держать в руках, листать и возвращаться. И, несмотря на то, что сидим перед аудиторией, мне все время хочется взять его в руки – и опять полистать, и опять полистать.

Ярошецкий: Так вот в чем… отвечая на ваш вопрос о вечных ценностях. Мы с самого начала решили, что мы не будем привязываться к так называемым временным информационным поводам – то, на чем строится…

Иванова: Современная журналистика.

Ярошецкий: Вообще журналистика. Вот мы очень… Именно потому, что я очень хорошо понимаю, как делать журналистику, привязанную к временным информационным поводам, естественно, работая в газетах. Поэтому мы смогли, я считаю, от этого отказаться, уйти и сделать журналистику, которая построена совершенно по другому принципу. Журнал "Адреса Петербурга" – это журнал с жестким, раз и навсегда заданным рубрикатором и темами, которые определяют как бы логику развития этой городской энциклопедии, я бы сказал. Мы делаем такую тематическую городскую энциклопедию.

Иванова: Тогда мы можем сказать, что вечные ценности – это и строения, следуя за вашими рубриками, и люди, и какие-то памятники, и какие-то проекты.

Ярошецкий: Совершенно правильно. Вы, если дальше пролистнете... Вы журнал очень внимательно смотрите, мне очень приятно. Действительно, ценности, которые мы учитываем, это то, что составляет Санкт-Петербург, то есть это и части города, и строения, и люди, и события, на самом деле. Только те события, которые действительно имеют постоянное, вечное, непреходящее значение.

Иванова: Например?

Ярошецкий: Например, о чем мы можем написать... В смысле, такое событие… Ну, например, воссоздание Дома журналиста, к примеру. Реверанс тому месту, где мы собираемся. Я считаю, что вообще момент воссоздания этого здания – это историческое событие для Санкт-Петербурга, о котором… Мы еще не делали об этом журнал, но вообще можем. И, если бы мы делали журнал с темой "Домжур", то мы тогда напишем о людях, которые в петербургской журналистике знаковые, о тех людях, которые имели отношение к зданию, об архитекторе, о первых владельцах…

Иванова: Понятно. Получается действительно учет вечного…

Ярошецкий: И вот так вот раскручивается, как и любой у нас журнал, что мы сделали журнал обо всем городе, а не об одном доме.

Иванова: Потому что все связано и цепляется одно за другое.

Ярошецкий: Совершенно верно.

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Видео: Piter.TV