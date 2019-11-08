Главный редактор пяти радиостанций Наталия Маркова рассказала, как "спешка" отразилась на работе радио

Современную жизнь можно ёмко охарактеризовать одним словом – "спешка". В XXI веке человечество стало напоминать белку в колесе, которая практически никогда не останавливается. Эту тенденцию вынуждена поддерживать и журналистика, вставшая на путь упрощения. Сократилось время подготовки материалов, пошли под нож длинные тексты и лишние факты, а оставшуюся информацию редакторы пытаются "ужать", используя, к примеру, инфографику.

Иванова: Наташа, я уже озвучила тему, которая меня волновала и волнует до сих пор. Это именно "Радио: эволюция текстов и смыслов". Потому что до "Модерна", до нашего с тобой знакомства, в моей жизни было "Ленинградское радио", которое было одно. И слушало нас два миллиона. Сколько аудитория "Авторадио"?

Маркова: Ежесекундно – 300 тысяч, а если суммировать…

Иванова: И это очень хорошо по нашим временам. Но вот я начинала на радио, которое слушали два миллиона. И у меня всегда было чувство, когда особенно это был прямой эфир, такое чувство, что я лечу над городом. Такое ощущение полета: с одной стороны, очень страшно, с другой стороны, очень здорово. Но до того, как был прямой эфир, все передачи шли в записи. И программу в 19 минут готовили неделю. Готовил ты ее в тексте. Ты сначала подавал заявку в тексте, потом что-то записывал на пленку, расшифровывал это, потом ты из этого текста делал сюжет, потом ты писал сценарий в тексте, сдавал этот текст редактору старшему, который его редактировал и мог тебе поправить что-то там. И если ты говорил: "Простите, но это же так сказал человек, которого я записала" – "Нет, так не говорят по-русски". И редактировал все равно. Потом эту программу в тексте читал цензор, потом ее по тексту монтировал монтажер. Потом ты с этим текстом ее записывал в студии, и только потом она получалась в звуке. Конечно, с точки зрения сегодняшнего дня это полный маразм.

Маркова: Знаешь, это немножко напоминает мне... Раньше, если ты хотел позвонить, ты долго должен был идти по Невскому проспекту для того, чтобы найти работающий таксофон, потом ты должен был долго искать человека, который тебе разменяет, чтобы у тебя было две копейки. А сейчас ты просто достал телефон и позвонил.

Иванова: Совершенно верно. Но, тем не менее, как бы всякая медаль имеет оборотную сторону. И вот при той работе слово, которое ты произносишь на два миллиона слушателей, оно имело колоссальный вес. И за неправильное ударение, я уж не говорю о неправильной информации, тебя просто могли уволить с работы. Да, мы пришли к свободе, к разговору, к эмоции, к ведущим эфира, которые часами сидят, упиваются – очень часто самими собой – ну, по-разному бывает. Наслаждаются, плывут… Но как они говорят! Что они говорят! У меня всегда очень много вопросов. Вот с твоей точки зрения, что случилось со словами на радио?

Маркова: Я на всякий случай сегодня решила послушать старое радио. Подумала: ну, дойдем же до сравнений, надо же как-то…

Иванова: "Россию" слушала или "Санкт-Петербург"?

Маркова: Нет, сначала у меня открылась в YouTube передача с 1986 года. Я узнала про посевные, про каких-то коров, еще что-то…

Иванова: Социалистическое соревнование.

Маркова: И у меня было такое полное ощущение, что это все рассказывают мне так медленно, что я уже могу сбегать в другую комнату, вернуться, а новость все еще будет потихоньку продолжаться.

Иванова: Абсолютно точно. Это было медленное радио.

Маркова: Потом я решила: а что это я так далеко? Надо послушать, что сейчас. Радио же существует, есть какая-то кнопка.

Иванова: Есть в приемнике петербургское радио.

Маркова: И я нахожу… Вот я сейчас… То ли это был… "Петербург" называется.

Иванова: Радио "Санкт-Петербург". Это вот радио, которое вещает из Дома радио, вот оно то самое радио, которое когда-то было "Ленинградским".

Маркова: 12-часовой выпуск. Поскольку, пока я думала, как его найти и как его включить, я начало выпуска пропустила... Знаете, какая первая новость, на которую я попадаю? 12.02. "Гречка подорожала". И я думаю: ну что ж это такое? По большому счету, наверное, сейчас все хотят как-то с молодежью.

Иванова: Про темп согласна. Темп – да. Но я имела в виду… речь и отношение к слову как таковому. Я еще раз говорю: цена слова была очень велика. Сегодня ты сказал, назвал Петрова Сидоровым, потом сказал: "Ой, оговорился, он Иванов". А он на самом деле Федоров. И это никого не волнует…

Маркова: Нет, вообще нет.

Иванова: Не так? Ну, слава богу.

Маркова: Нет, смотри. Если это ведущий эфира, нельзя говорить, что у него эфирного времени бесконечно много. За ним следят, и у него нет возможности говорить и говорить.

Иванова: Это и есть работа главного редактора?

Маркова: Конечно, есть плетка и пряники. И в зависимости от – выдается. То есть 30 секунд для того чтобы… С одной стороны, 30 секунда – вы понимаете – это и мало, и очень много. За 30 секунд, по большому счету... Именно 30 секунд длится стандартный рекламный ролик. Если коммерческий клиент за 30 секунд может рассказать, куда можно приехать, чтобы купить самый мягкий диван, то, в принципе, диджей тоже успевает рассказать за 30 секунд очень много. Но ему все равно приходится следить за словом. Возможно, он не так ответственен к слову, как новостник. Потому что новостник все равно старается новость и переписывать. Мы знаем, что информагентства, они, конечно, ну, я не знаю, как они работали в 1876 году, но сейчас они работают хорошо, но огрехи тоже бывают. И повторы слов, и еще что-то все равно приходится переписывать.

Иванова: Стилистических много проблем.

Маркова: Стилистических, да. Редактура, она, конечно, все.

Иванова: А еще вот... Я хочу сказать, что иногда я попадаю не на музыкальные, а, как я называю, говорливые радиостанции в ФМ-диапазоне. И последнее время и их я стала очень часто выключать. Почему? Потому что русский язык – это не только правильное употребление слова и понимание его значения, использование запятых, если мы говорим о письменной речи. А в устной – это интонация. И у каждого языка, и у русского в том числе, есть своя мелодика. Мы понижаем голос к концу предложения, русский язык, он такой, как снежный комочек: катится-катится. Я не знаю, откуда эта манера, почему-то молодые ведущие – в основном, кстати, в новостях – начинают говорить с англоязычными интонациями. Не там делать паузы, не завершать фразу, не ставить точку. Таких наблюдений нет?

Маркова: Таких не держим. Сразу выгоняем.

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Видео: Piter.TV