"Мегафон" десятикратно увеличил несетевую розницу в Петербурге и Ленобоасти

SIM-карты можно покупать в крупных торговых сетях.

"Мегафон" десятикратно увеличил несетевую розницу в Петербурге и Ленобласти. Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе компании 8 декабря.

В сообщении отмечается, что количество пунктов продаж SIM-карт с саморегистрацией в несетевой рознице двух регионов с начала 2020 года возросло с 200 до более чем двух тысяч. Новые пункты появились как в городах, так и небольших населенных пунктах Ленобласти – Ям-Тёсово, Калитино, Вайя, Зайцево и других. Кроме того, SIM-карты можно покупать в крупных торговых сетях – "Лента", "Первая Полоса", интернет-магазине "Ozon" и других местах. Новые торговые точки для покупки SIM-карт прибавились к имеющимся возможностям – например, покупке в интернет-магазине "Мегафона", на "AliExpress Россия", а также в "Связном" и "М.Видео".

Директор отделения "Мегафона" в Петербурге Владимир Бакалов отметил, что в нынешней ситуации телеком-сервисы, интернет и голосовая связь стали неотъемлемой частью работы, учебы и досуга. Он добавил, что в компании увидели запрос со стороны жителей региона, поэтому возможность приобрести SIM-карту появилась в магазинах шаговой доступности и онлайн-магазинах крупных брендов.

В пресс-службе компании напомнили, что SIM-карту можно приобрести лично или воспользоваться сервисом доставки и самостоятельно активировать ее через мобильное приложение "Мегафона", в том числе через портал Госуслуг – активация займет не более 5-10 минут. В приложении есть возможность распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Фото: предоставлено пресс-службой "МегаФона"