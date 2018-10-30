"Мажор" 3 сезон 2 серия: в отдел приходит новый сотрудник

Мажор 3 сезон 1 серия: что было
Игорь заботится о беременной Виктории: записывает их обоих на курсы будущих родителей и покупает кроватку для малыша. Пряников советует Виктории скорее уйти в декрет. Из заграничной поездки возвращается Аверьянов. Катя тяжело переживает смерть Игнатьева. Пряников заводит себе подозрительных знакомых, которых очень интересует жизнь Игоря...
Мажор 3 сезон 2 серия
К Нине приезжают родственники, и Аверьянов переживает из-за этого. В отдел приходит новый сотрудник – капитан полиции Валерий Симоненко. Он оказывается бывшим гражданским мужем Виктории. Тем временем, полицейским поступает новое задание: совершено покушение на хозяина автобусного парка. Симоненко недоволен дисциплиной в отделе. Игорь приходит на встречу с Игнатьевым и просит выдать Фишера. Игнатьев рассказывает ему, что знает, кто убил его мать…
Мажор 3 сезон: актеры
Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Любовь Аксенова, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Остап Ступка, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт и другие.
Фото: ВК / "Мажор".
Видео: Youtube / "Мажор".