"Мажор" 3 сезон 2 серия: в отдел приходит новый сотрудник

На Первом канале начался показ сериала про недавнего мажора, ставшего настоящим полицейским.

Мажор 3 сезон 1 серия: что было

Игорь заботится о беременной Виктории: записывает их обоих на курсы будущих родителей и покупает кроватку для малыша. Пряников советует Виктории скорее уйти в декрет. Из заграничной поездки возвращается Аверьянов. Катя тяжело переживает смерть Игнатьева. Пряников заводит себе подозрительных знакомых, которых очень интересует жизнь Игоря...

Мажор 3 сезон 2 серия

К Нине приезжают родственники, и Аверьянов переживает из-за этого. В отдел приходит новый сотрудник – капитан полиции Валерий Симоненко. Он оказывается бывшим гражданским мужем Виктории. Тем временем, полицейским поступает новое задание: совершено покушение на хозяина автобусного парка. Симоненко недоволен дисциплиной в отделе. Игорь приходит на встречу с Игнатьевым и просит выдать Фишера. Игнатьев рассказывает ему, что знает, кто убил его мать…

Мажор 3 сезон: актеры

Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Любовь Аксенова, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Остап Ступка, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт и другие.

Фото: ВК / "Мажор".

Видео: Youtube / "Мажор".