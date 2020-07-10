Петербург защитит от вандалов территорию Культурного форума

Государственный академический Мариинский театр и Метрострой Северной Столицы объединят усилия для защиты от вандалов одной из главных площадок Культурного форума.

Государственная административно-техническая инспекция провела выездное совещание, на котором обсуждались вопросы содержания смежных территорий и безопасности вблизи зон производства работ площадок Культурного форума. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Было принято решение назначить специалистов, ответственных за выявление и устранение нарушений. Также было оговорено использование системы видеонаблюдения Мариинского театра для защиты временных ограждений Мостотреста от вандалов.

Особое внимание уделили работам на Минском переулке, где действует распоряжение об ограничении дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции Адмиралтейского района указали на недостатки в действующей схеме, которые будут устранены до 10 ноября.

Ранее сообщалось, что в дни проведения культурного форума в Петербурге вход в Эрмитаж станет бесплатным.

Фото: Piter.TV