Петербуржец разбил пустой бутылкой зеркало автобуса

На следующий день подозреваемый был задержан.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, разбившего зеркало в автобусе пустой бутылкой. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.

Вечером 7 апреля у дома 29 по улице Партизана Германа в салоне рейсового автобуса между 66-летним водителем и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого, при выходе из салона автобуса, пассажир ударил пустой бутылкой по боковому зеркалу, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Вечером 8 апреля у дома 40 корпус 1 по улице Летчика Пилютова по подозрению в совершении данного преступления был задержан 23-летний местный житель. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту поджога жилого дома в СНТ "Гаричи" возбуждено уголовное дело.

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