Школьник из Пушкинского района завоевал серебро на "Марафоне на холмах Яппиля"

От победителя спортсмен отстал всего лишь на три секунды.

Спортсмен, занимающийся в школе олимпийского резерва Пушкинского района, отличился на традиционных петербургских соревнованиях по спортивному ориентированию "Марафон на холмах Яппиля".

Эти соревнования являются одними из наиболее известных и престижных в Северной столице, проводящихся ежегодно вот уже более 30 лет. Организовал марафон заслуженный тренер по спортивному ориентированию Петербурга Михаил Семенов.

Участник Владислав Егоров показал впечатляющий результат, преодолев дистанцию длиной 8,5 километра с прохождением 24 контрольных точек всего за 55 минут и 32 секунды. Это обеспечило ему "серебро" в дисциплине "Кросс-Лонг" среди молодых спортсменов до 18 лет. От победителя Владислав отстал всего лишь на три секунды.

Ранее мы сообщили о том, что юный скалолаз из Соснового Бора одержал победу на всероссийских соревнованиях.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб