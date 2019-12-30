Режиссер Александр Золотухин рассказал о фильме "Мальчик русский"

Картина ученика режиссера Александра Сокурова повествует о сложной судьбе человека на войне. В российский прокат фильм выйдет 6 февраля 2020 года.

"Мальчик русский" представляет собой историю о молодом парне, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. Однако в первом же бою он теряет зрение. Тогда мальчика оставляют служить слухачом. Его обязанности – слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.

"В XX веке в России за 30 с небольшим лет произошли Первая мировая война, революция, гражданская война, голод, политические репрессии, Вторая мировая война. И все это выпало на долю одного поколения. Людям, жившим в тех условиях, приходилось быть очень терпеливыми, чтобы выживать в стихии истории. Нам было интересно посмотреть на то, какие были эти люди. Поэтому наш фильм о том, как национальный характер проявляет себя в экстремальных условиях", – рассказывал на закрытой премьере фильма режиссер Александр Золотухин.

Свою первую киноленту выпускник мастерской Сокурова впервые в Петербурге представил в июле 2019-го года на международном фестивале дебютного кино на Новой Голландии. Затем в августе его можно было увидеть на "Ленфильме", студии, которая подарила жизнь картине.

Александр тогда рассказал, что стать режиссером не было мечтой его жизни, после окончания школы он поступил в КБГУ им. Х.М.Бербекова на программирование. В Кабардино-Балкарскую Республику будущий режиссер переехал с семьей еще в пять лет, и прожил в ней большую часть своей жизни. Важную роль в выборе специальности сыграли родители – они настояли на том, что нужно было выбрать серьезную профессию. К третьему курсу молодому человеку стало ясно, что его тянет к творчеству, а именно – к киноиндустрии. Дебютант отметил, что его любимым режиссером стал Акира Куросава, чьи работы нравится ему и по сей день.

Мировая премьера "Мальчика русского" состоялась задолго до российской – фильм был представлен на Берлинском кинофестивале. Тогда нам удалось пообщаться с режиссером и узнать о том, как снималась картина.

Представляем интервью, которое оказалась как нельзя кстати к информации о том, что в российский прокат фильм все-таки выйдет c 6 февраля 2020 года.

– Очень хочется подробнее узнать об исполнителе главной роли. Кто он и как вы его нашли?

– Найти актера на главную роль было очень сложно. Мы ставили перед собой задачу, чтобы у исполнителя была своя судьба за плечами несмотря на его юный возраст, потому что, изучая исторические фотографии XX века, мы обратили внимание, что дети и подростки выглядят очень взросло. Думаю, их тяжелая жизнь, то есть ежедневная работа и недоедание, откладывала отпечаток на их внешность, осанку, фигуру. Володя (Владимир Королев – прим.ред.), бесспорно, очень талантливый молодой человек. У него нет актерского образования, а за плечами сложная драматичная судьба. Он вырос без родителей, поэтому в нем есть с одной стороны какая-то внутренняя строгость и взрослость, а с другой – искренность, открытость и в чем-то даже наивность. Перед нами не стояла задача создать придуманный и вылепленный характер, мы хотели зафиксировать его таким, какой он есть, и перенести это на экран максимально полно. Я пытался сделать так, чтобы он мог проявить свою индивидуальность и свой характер. Очень хочется верить, что он не пойдет по актерскому пути, потому что это очень неблагодарная профессия. Сегодня тебя приглашают, завтра нет. Вот и получается, что все актеры живут ожиданием.

– О непрофессионализме. Работая с Владимиром, приходилось прогонять его реплики почаще или снимать с первого дубля, как получится?

– Мы снимали быстро, брали часто первый или второй дубль, потому что Володя воспринимал все не как игру, он верил в происходящее. Если приходилось снимать третий, четвертый дубль, тогда он начинал повторяться, а какие-то вещи становились предсказуемыми. Сложность была в том, что Володя работал в кадре с профессиональными актерами, для которых важна как раз репетиция. Артисты с каждым дублем набирают форму, обрастают подробностями и переживаниями. Поэтому сложно было именно комбинировать два различных подхода к работе. Кроме того, история про слепого человека предполагает, что мы забираем у него один из самых важных инструментов выразительности – взгляд. Долго решали, как и через что сможем проявить этот характер. Потом поняли, что это, безусловно, пластика. Поэтому vs решили с оператором-постановщиком, что наша история будет больше показана на средних планах и в ней будет много физического, тактильного.

– А как на появление непрофессионала отреагировали другие актеры?

– Если вообще говорить о нашем кастинге, мы не хотели брать медийных актеров, которые везде снимаются. Съемки в нашем фильме для многих ребят стали первыми или вторыми. Поэтому не было какого-то приковывания внимания к себе с чьей-то стороны, и все принимали, что на площадке не профессиональные исполнители. Никаких капризов не было. Иногда я просил профессиональных артистов, чтобы они как-то провоцировали наших неактеров, дабы у них больше проявлялся характер.

– Второй сюжетной линией является репетиция оркестра, такой взгляд из нашей эпохи. Почему в вашем фильме выбрана точка зрения "отстранения" от исторических событий Первой мировой?

– Исторический период – это очень давнее время. Нам не хотелось, чтобы зритель считал себя участником данных событий. Наш подход был больше основан на образности, на воспоминаниях, поэтичных решениях и уж точно не на конкретике. Историческое окружение не всегда достоверно, в нем есть степень условности. В этом и есть причина, почему нам потребовалось это отстранение.

– Каким образом велась работа с симфоническим оркестром "Таврический"?

– Мы с самого начала понимали, что история о парне, который потерял зрение, должна была быть особенной с точки зрения звуков и музыки. Сергей Рахманинов – композитор, который выразил всю стихийную мощь начала XX века и даже предсказал некоторые события, поэтому его композиции и были выбраны для картины. В начале работы с оркестром я вел беседы с дирижером и музыкантами. Разговаривая с ними, я спросил, что для них значит музыка Рахманинова. Они настолько точно сформулировали ответ, что мне показалось, мои комментарии будут излишни.

– Как прошли первые показы картины в Берлине? Какова была реакция зрителей?

– Первый показ был очень волнительный, так как это очень крупный фестиваль с богатой историей. Кроме того, у меня совсем не большой опыт публичных выступлений, поэтому это все, конечно, усугубляло переживания. Плюс у нас в кадре иногда звучит немецкая речь, а роли исполняют немцы, которых мы искали в Петербурге. Я переживал, насколько это будет воспринято немецкой публикой с точки зрения убедительности и правдоподобия. На самом показе ощущался интерес зала: в каких-то моментах он стихал, а в каких-то реагировал. Было понятно, что зрителям не безразлично то, что происходит на экране.

Я думаю, это качество немецкой публики – она всегда очень с пониманием и c уважением относится к тому, что фильм может иметь разный результат, но это всегда сложный производственный процесс и силы огромной команды. После показа ко мне подходили люди и задавали вопросы, высказывали свое мнение. Лично я сразу связался с Александром Николаевичем Сокуровым, рассказал, как все прошло. Он поздравлял и переживал. Знаю, что мои родители следят и читают каждую новость о моей работе. Мне это важно, потому что на определенном этапе они не очень поддерживали мой выбор стать режиссером. Сейчас они понимают, что этим можно заниматься и что это такая же тяжелая профессия, как и все прочие.

Фото: Евгений Таран, Федор Быков / Piter.tv