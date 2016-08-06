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"Любимое блюдо, бро": Снуп Догг выпустил кулинарную книгу
Сегодня, 22:42
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IRINA_CHALKINA
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"Любимое блюдо, бро": Снуп Догг выпустил кулинарную книгу

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Книга называется "From Crook to Cook". И там нет ни одного рецепта с каннабисом.

Снуп Догг выпускает кулинарную книгу с любимыми рецептами. Об этом мы узнали из его Instagram. 

Платиновые рецепты от Босса "доггс-кухни"

отмечает реп исполнитель

А вот так вот выглядит обложка кулинарной книги от скандально известного репера.

 

В книге будут рецепты исключительно любимых блюд Снупа -  от самых обычных до изысканных. Также на страницах сборника будут размещены инструкции по приготовлению напитков. 

Издательство  Chronicle Books отметили, что в книге не будет рецептов с использованием каннабиса.  Напомним, что Снуп Догг "не ровно дышит" к травке. 

Фото: snoopdogg/ Instagram

 

 

 

 

Теги: снуп догг , снуп догг кулинарная книга
Категории: Лента новостей Культура

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