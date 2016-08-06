"Любимое блюдо, бро": Снуп Догг выпустил кулинарную книгу

Снуп Догг выпускает кулинарную книгу с любимыми рецептами. Об этом мы узнали из его Instagram.
Платиновые рецепты от Босса "доггс-кухни"
отмечает реп исполнитель
А вот так вот выглядит обложка кулинарной книги от скандально известного репера.
В книге будут рецепты исключительно любимых блюд Снупа - от самых обычных до изысканных. Также на страницах сборника будут размещены инструкции по приготовлению напитков.
Издательство Chronicle Books отметили, что в книге не будет рецептов с использованием каннабиса. Напомним, что Снуп Догг "не ровно дышит" к травке.
Фото: snoopdogg/ Instagram