"Любимое блюдо, бро": Снуп Догг выпустил кулинарную книгу

Книга называется "From Crook to Cook". И там нет ни одного рецепта с каннабисом.

Снуп Догг выпускает кулинарную книгу с любимыми рецептами. Об этом мы узнали из его Instagram.

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А вот так вот выглядит обложка кулинарной книги от скандально известного репера.

В книге будут рецепты исключительно любимых блюд Снупа - от самых обычных до изысканных. Также на страницах сборника будут размещены инструкции по приготовлению напитков.

Издательство Chronicle Books отметили, что в книге не будет рецептов с использованием каннабиса. Напомним, что Снуп Догг "не ровно дышит" к травке.

Фото: snoopdogg/ Instagram