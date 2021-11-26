Матч закончился со счетом 0:3.

"Локомотив" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Встреча в рамках пятого тура группового этапа соревнования состоялась на "РЖД-Арене" в российской столице. Она завершилась с результатом 0:3 в пользу итальянских представителей. С пенальти два мяча в ворота оппонентов на 56 и 63 минутах забил спортсмен Чиро Иммобил. Последний гол в матче записан на гол на Педро (87 минута).

Таким образом, российский "Локомотив" не смог одержать победу в еврокубковом матче на протяжении 16 проведенных игр. Последний раз железнодорожники выигрывали матч у "Байера" из Германии. Тогда счет встречи составил 2:1. Московскими футболистами в тот момент руководил тренер Юрий Семин.

Напомним, что из-за травмирования матч с "Лацио" пропустили голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Антон Миранчук. на воротах россиян стоял 17-летний Даниил Худяков.

"Зенит" сыграл вничью с "Мальме".

Фото и видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва