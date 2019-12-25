"Лента" купила сеть "Билла Россия" за 225 млн евро

Сделка была одобрена ФАС.

Ритейлер "Лента" заявил о завершении сделки по покупке сети "Билла Россия". Информация об этом появилась на сайте компании.

Стоимость сделки составляет 225 млн евро. В июле этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку. Таким образом, в Москве и Подмосковье по числу магазинов "Лента" станет вторым оператором супермаркетов.

Ритейлер планирует в свою сеть интегрировать 161 супермаркет, а также сотрудников сети "Билла Россия".

Экспансия в сегменте супермаркетов является стратегическим приоритетом для "Ленты". Эта сделка ускорит трансформацию компании, позволив мгновенно удвоить наше присутствие в этом сегменте, — сказал гендиректор компании Владимир Сорокин.

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