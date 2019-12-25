"Лента" покупает розничную сеть "Семья"

Сумма сделки составит 2,35 млрд рублей.

"Лента" купит за 2,35 млрд рублей четвертого по величине ритейлера в Пермском крае - розничную сеть "Семья". Об этом сообщает ритейлер.

Отмечается, что в Пермском крае в управлении группы компаний "Семья" находится 75 магазинов, в том числе четыре гипермаркета, 44 магазина у дома и 27 супермаркетов.

В сообщении говорится, что "Лента" в свою розничную сеть интегрирует супермаркеты "Семьи", а также инфраструктуру поставок. Теперь гипермаркеты розничной сети "Семья" перейдут под бренд "Ленты", супермаркеты - под бренд "Супер Ленты", а магазины у дома станут называться "Мини Лента".

Предполагается, что сделка должна закроется летом этого года. Однако ФАС должна сделку одобрить.

Фото: ВКонтакте / Лента