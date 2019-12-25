Петербургское УФАС назначило ПАО "Ленэнерго" два штрафа по 600 тысяч рублей

Штраф выписан за непредставление в положенные сроки проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что ПАО "Ленэнерго" получило два штрафа от УФАС Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Известно, что заявителем по двум административным делам является ООО "Пищевой комбинат". Речь шла о непредставлении в положенные сроки проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Соответствующие документы ПАО "Ленэнерго" должно было предоставить в течение десяти дней.

В итоге УФАС Петербурга оштрафовало ПАО "Ленэнерго" на 1,2 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец заплатит штраф за комментарии в соцсетях.

Фото:rosseti.ru