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Петербургское УФАС назначило ПАО "Ленэнерго" два штрафа по 600 тысяч рублей
Сегодня, 15:11
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IRINA_CHALKINA

Петербургское УФАС назначило ПАО "Ленэнерго" два штрафа по 600 тысяч рублей

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Штраф выписан за непредставление в положенные сроки проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что ПАО "Ленэнерго" получило два штрафа от УФАС Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Известно, что заявителем по двум административным делам является ООО "Пищевой комбинат". Речь шла о непредставлении в положенные сроки проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Соответствующие документы ПАО "Ленэнерго" должно было предоставить в течение десяти дней.

В итоге УФАС Петербурга оштрафовало ПАО "Ленэнерго"  на 1,2 млн рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец заплатит штраф за комментарии в соцсетях.

Фото:rosseti.ru

Теги: ленэнерго штрафы, пао ленэнерго, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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