"Ласточка" сбила человека в районе перегона Шувалово–Ланская

Пострадавшего доставили в больницу.

В понедельник, 19 апреля, около восьми часов вечера в районе перегона Шувалово–Ланская поезд сбил человека, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на читателя.

"Ласточка" шла из Выборга. Пострадавшего 20-летнего молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу. В ОЖД факт травмирования подтвердили, так же, как и в полиции. Подробности инцидента пока неизвестны. Как именно произошла авария, неясно.

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Фото: Piter.TV