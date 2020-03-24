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"Ласточка" сбила человека в районе перегона Шувалово–Ланская
Сегодня, 23:04
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smirenny

"Ласточка" сбила человека в районе перегона Шувалово–Ланская

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Пострадавшего доставили в больницу.

В понедельник, 19 апреля, около восьми часов вечера в районе перегона Шувалово–Ланская поезд сбил человека, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на читателя.

"Ласточка" шла из Выборга. Пострадавшего 20-летнего молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу. В ОЖД факт травмирования подтвердили, так же, как и в полиции. Подробности инцидента пока неизвестны. Как именно произошла авария, неясно.

Ранее мы писали, что пожар в квартире Невского района тушат 16 пожарных.

Фото: Piter.TV

Теги: поезд ласточка, поезд сбил человека, шувалово
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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