  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород будет останавливаться на станциях Трубниково и Торфяное
Сегодня, 10:31
152
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

"Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород будет останавливаться на станциях Трубниково и Торфяное

0 0

Речь идет об утреннем электропоезде №7001.

В среду, 8 сентября, электропоезд "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Великий Новгород удет останавливаться на станциях Трубниково и Торфяное, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

Дополнительные остановки будут делаться с 17 сентября утренним электропроездом №7001. "Ласточка" сделает дополнительные остановки на станциях Трубниково (Ленинградская область) и Торфяное (Новгородская область).

Ранее мы писали, что погрузка на железной дороге в Ленинградской области выросла на 6%. Так, за 8 месяцев текущего года погрузка на станциях области составила почти 18,2 млн тонн различных грузов.

Фото: "СПб-Главный" / телеграм-канал

Теги: ласточка, ожд, петербург-великий новгород, ржд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии