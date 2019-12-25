"Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород будет останавливаться на станциях Трубниково и Торфяное

Речь идет об утреннем электропоезде №7001.

В среду, 8 сентября, электропоезд "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Великий Новгород удет останавливаться на станциях Трубниково и Торфяное, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Дополнительные остановки будут делаться с 17 сентября утренним электропроездом №7001. "Ласточка" сделает дополнительные остановки на станциях Трубниково (Ленинградская область) и Торфяное (Новгородская область).

Ранее мы писали, что погрузка на железной дороге в Ленинградской области выросла на 6%. Так, за 8 месяцев текущего года погрузка на станциях области составила почти 18,2 млн тонн различных грузов.

Фото: "СПб-Главный" / телеграм-канал