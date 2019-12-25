В августе 2021 года в Ленинградской области погружено более 2,5 млн тонн грузов.

Накануне, 6 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что погрузка на железной дороге в Ленинградской области выросла на 6%. Так, за 8 месяцев текущего года погрузка на станциях области составила почти 18,2 млн тонн различных грузов, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отметили рост погрузки по номенклатурам: нефть (7 млн тонн), строительные грузы (7 млн тонн), химические и минеральные удобрения (841 тыс. тонн), химикаты и сода – 853,3 тыс. тонн, лесные грузы – 724,8 тыс. тонн, цемент – 719,7 тыс. тонн, промышленное сырье – 186,1 тыс. тонн.

За август 2021 года в области погрузили более 2,5 млн тонн грузов, что на 0,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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Фото: "СПб-Главный" / telegram