Мировой судья угрожал коллеге под псевдонимом "Шикарный Самец"

Суд вынес приговор юристу, который в состоянии алкогольного опьянения писал смс с угрозами.

19 декабря Суд Санкт-Петербурга вынес приговор Матвею Козлову, который запугивал женщину угрожающими сообщениями, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Известно, что обвиненный мировой судья обиделся, что его не приняли на должность помощника судьи и решил отомстить своей коллеге. С горя мужчина выпил и отправил потерпевшей несколько смс-сообщений с угрозами в ее адрес и в адрес ее семьи.

Находясь все в том же состоянии опьянения, мужчина решил создать несколько фейковых страничек в социальной сети "Вконтакте". Злоумышленник сыпал угрозы со страниц "Shikarniy Samets" (Шикарный Самец) и "Laskoviy Zver" (Ласковый Зверь).

Козлов признал виную, объяснив это тем, что не контролировал свои действия. Суд назначил "ласковому зверю" наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, условно, с испытательным сроком 2 года.

Также суд обязал буйного судью наведаться к наркологу и при необходимости пройти курс лечение от алкогольной зависимости.