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Самое высокое здание Европы "Лахта Центр" ввели в эксплуатацию

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После данной первичной проверки комплекс ввели в эксплуатацию, поставили на кадастровый учет и зарегистрировали права на собственность.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу поставило на кадастровый учет 462-метровый небоскреб Лахта Центр. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

Инженерами ГУП ГУИОН осуществлена первичная техническая инвентаризация комплекса, выполнены обмерные работы по всем внутренним помещениям. Подготовлена необходимая техническая документация, включая ведомости помещений, поэтажные планы и технический паспорт. Выполнено планово-высотное обоснование объекта.

пресс-служба городского комитета имущественных отношений

После данной первичной проверки комплекс ввели в эксплуатацию, поставили на кадастровый учет и зарегистрировали права на собственность. Открытие комплекса состоится менее, чем через год.

Лахта Центр стал самым высоким зданием в Европе. Его высота составляет 462 метра. В этом общественно-деловом комплексе расположится штаб-квартира "Газпрома" и "Газпром нефть". Строительство началось в октябре 2012 года.

Видео: YouTube/Лахта Центр

 

 

 

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Теги: газпром , гуп гуион , лахта центр
Категории: Лента новостей Новости СПб

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