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"Лагуну-сервис" обязали устранить нарушения в газовой котельне по проспекту Стачек
Сегодня, 16:05
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lesjasap
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"Лагуну-сервис" обязали устранить нарушения в газовой котельне по проспекту Стачек

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В Кировском районе газовая котельня станет выбрасывать меньше отходов в атмосферу.

Пресс-служба Прокуратуры заявила о возможном привлечении к ответственности ООО “Лагуна Сервис”. Компанию обвиняют в нарушении эксплуатации газовой котельни по улице Салова. В настоящее время объект оказывает негативное воздействие на природу Петербурга. В связи с этим руководство предприятия обвиняется в несоблюдении требований по охране окружающей среды. 
 
Специалисты отмечают, что уровень допустимых выбросов в атмосферу котельная значительно превышает норму. Генеральному директору вынесено постановление об устранении нарушений. 
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Теги: выбросы в атмосферу , газовая котельня , кировский район , лагуна-сервис , нарушение
Категории: Новости СПб

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