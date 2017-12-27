"Лагуну-сервис" обязали устранить нарушения в газовой котельне по проспекту Стачек

В Кировском районе газовая котельня станет выбрасывать меньше отходов в атмосферу.

Пресс-служба Прокуратуры заявила о возможном привлечении к ответственности ООО “Лагуна Сервис”. Компанию обвиняют в нарушении эксплуатации газовой котельни по улице Салова. В настоящее время объект оказывает негативное воздействие на природу Петербурга. В связи с этим руководство предприятия обвиняется в несоблюдении требований по охране окружающей среды.

Специалисты отмечают, что уровень допустимых выбросов в атмосферу котельная значительно превышает норму. Генеральному директору вынесено постановление об устранении нарушений.