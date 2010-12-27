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"Лаборатория Касперского" сообщила об опасности "Гарри Поттера" для физического здоровья детей
Сегодня, 16:00
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lesjasap
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"Лаборатория Касперского" сообщила об опасности "Гарри Поттера" для физического здоровья детей

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Новая игра по вселенной Гарри Поттера будет связана с рисками для здоровья детей, по мнению экспертов.

Разработчики из известной российской компании антивирусов поделились экспертным мнением по поводу решения "Niantic" о создании приложения по вселенной Гарри Поттера по образу популярной игры “Pokemon GO”. 
 
Специалисты “Лаборатории Касперского” рассказали о физической опасности новой мобильной игры, включающей элементы дополненной реальности. Однако, ни о никаких определенных рисках представители компании не заявили.
 
Напомним, что недавно стало известно о выходе новой игры от создателей “Pokemon GO”. В ходе игрового процесса реальным участникам будет предложено изучать заклинания, объединяться в магические союзы и совместно выполнять задания. 
Теги: pokemon go , гарри поттер , лаборатория касперского , опасность , приложение
Категории: Новости России

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