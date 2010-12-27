"Лаборатория Касперского" сообщила об опасности "Гарри Поттера" для физического здоровья детей

Разработчики из известной российской компании антивирусов поделились экспертным мнением по поводу решения "Niantic" о создании приложения по вселенной Гарри Поттера по образу популярной игры “Pokemon GO”.
Специалисты “Лаборатории Касперского” рассказали о физической опасности новой мобильной игры, включающей элементы дополненной реальности. Однако, ни о никаких определенных рисках представители компании не заявили.
Напомним, что недавно стало известно о выходе новой игры от создателей “Pokemon GO”. В ходе игрового процесса реальным участникам будет предложено изучать заклинания, объединяться в магические союзы и совместно выполнять задания.