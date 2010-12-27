"LAKHTA VIEW: Синтез" в прямом эфире Piter.TV

Прямая трансляция просветительского проекта начнется в 18.00.

В Петербурге продолжает свою работу проект LAKHTA VIEW - уникальная образовательная площадка от "Лахта-Центра". Сегодня, 20 апреля, в Доме Зингера пройдет 6-я сессия LAKHTA VIEW. Тема дискуссии обозначена как "Синтез": участники встречи обсудят переплетение искусства, социума, науки, технологии и моды в современном мире.

Петербуржцев ждет встреча с интересными гостями. Спикерами LAKHTA VIEW 20 апреля выступят гости из Италии Франческо Янноне и Серена Теллини (специалисты в сфере архитектуры, светового дизайна и современного искусства), а также легендарный европейский куратор Александр фон Вегезак (основатель музея Vitra, академии Домен де Буабюш, автор десятков арт-экспозиций).

Что касается модератора встречи, то им станет звезда российского дизайна Андрей Бартенев.

Мероприятие начнется в 18.00, прямая трансляция встречи будет вестись на Piter.TV в разделе "Наши трансляции".